Sahnedeki performansı sırasında yuhalanan Golan'ın bu anları bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İsrail'in Eurovision'a katılımı, birçok protestoya ve tartışmaya sebep olmuştu. Finalde şarkısını seslendiren 20 yaşındaki İsrailli şarkıcı Eden Golan, arenadaki seyircilerden gelen tepkilerle karşılaştı. Yuhalanan Golan'ın tepkilerle karşılaştığı anlar ise bir seyirci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Golan, yarışmanın finalinin yapılacağı Malmö Arena'ya 100 araçlık bir İsveç polis eskortu eşliğinde gitmişti. Polis helikopteri de konvoyu havadan takip etti.

Öte yandan, İsrail'in yarışmaya katılımı Malmö kentindeki protestoları körükledi. Filistin'e destek gösterileri düzenlendiği gibi İsrail'in yarışmaya katılmasına da karşı çıkıldı. Büyük Meydan'da toplanan yaklaşık 30 bin kişi, çeşitli sloganlar ve pankartlarla İsrail'in politikalarını protesto etti. Avrupa'dan birçok ülke, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu.