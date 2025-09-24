AFAD il müdürlükleri ülkede yaşanabilecek doğada arama kurtarma görevlerine daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla kamp çalışması yaptı.

Van'da dün 2 bin 800 rakımlı Erek Dağı eteklerinde kurulan çadırlarda gece kamp yapan AFAD çalışanları, zirve tırmanışı yaptı, arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ardından Bitlis'e geçerek 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı bölgesine gelen ekipler, belirlenen alanda çadır kurdu, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

Zirvesi karla kaplanan Süphan ile Erek dağlarında yürütülen tatbikatta, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 araç yer aldı.

Bitlis'teki UMKE ekiplerinin dahil olduğu etkinlikte zorlu dağ koşullarında yürüyüş yapıldı.