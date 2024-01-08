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Hakkari'deki programlarının ardından Van'a gelen Eminoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray'ı ziyaret etti.

Ardından İpekyolu Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Eminoğlu, güzel sanatlar, resim, erbane, bağlama ve gitar atölyelerini gezdi, gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Merkezin konferans salonunda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katılan Eminoğlu, gençlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Van'da genç nüfusun yoğun olduğunu belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Van büyük bir şehir. Buradaki heyecanı, coşkuyu yerinde gördük. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 81 ilin tamamında gençlik kamplarımızla, yurtlarımızla, genç ofislerimizle, spor tesislerimizle, olimpik ve yarı olimpik havuzlarımızla, basketbol sahalarımızla, on binin üzerinde spor tesisimizle, kredi imkanlarımız ve burslarımızla her daim gençlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye'nin, gençlerin ve sporun yüzyılı' ifadesinin altını doldurmak için hep birlikte sahada canla başla, gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Geleceğe katkı sağlamanız çok kıymetli. Bakanlık olarak gençleri destekleyeceğiz, yanlarında olacağız."

Gençlerin önünün açılması, dinlenilmesi gerektiğini aktaran Eminoğlu, "Yapılan araştırmalarda en önemli sorunların başında gençlerin ifadelerini karşı tarafa aktaramaması veya dinlenmemesi geliyor. Biz bunların tamamını reddediyoruz. Gençleri sınıflandırmaya, kategorize etmeye çalışan zihniyete karşıyız. 'Z, Y, X kuşağı' deyip 'Gençler şöyledir, böyledir' diyen bütüncül yaklaşımı da reddediyoruz. Her gencimizin fikrine, anlattığına ve aktarımlarına saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki 104 deney atölyesinde Teknofest gençliğinin yetiştiğini ifade eden Eminoğlu, "Kendinizi sporda, sanatta, müzikte, kültürde, bilimde geliştirin. Gençlerimiz teknolojide de başarılı olacak. Kendi İHA'sını, SİHA'sını, helikopterini, uçağını üreten, amatör ligden süper lige çıkmış bir Türkiye'den bahsetmek istiyorsak, gençlerimizin bu alanlarda kendilerini yetiştirmeleri, geliştirmeleri ve yarınlara imza atacak projelerde yer almaları gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Eminoğlu, daha sonra öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Eminoğlu, çalışmalar hakkında İl Müdürü Yalçın Özdemir'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.