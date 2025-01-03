Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi.

Yeni yılda alacakları zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre Aralık 2024'te aylık periyotta enflasyon yüzde 1,03 arttı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 44,38 OLDU

2024 yıl sonu enflasyon oranı​ ise 44,38 olarak gerçekleşti.

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 zam alacak.

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 698 LİRA OLDU

2024'ün Temmuz ayında uygulanan en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL idi.

Bu rakam bugün 43 bin 698 liraya yükseldi.

Diğer yandan 17 bin 587 lira olan memur emeklisi maaşı ise 19 bin 616 liraya yükselecek.