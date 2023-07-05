Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Buna göre, TÜFE'deki değişim haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

MEMUR MAAŞ ZAMLARI NE OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı :"Bir önceki haziran ayına göre yıllık enflasyon yüzde 38, aylıkta yüzde 3.92 seviyesinde geldi. Bir önceki ayın artışı hızı 0.04’tü, 6 aylık ortalama enflasyon bizim için önemli. Memur ve emeklilere bu rakam üzerinden artış yapılıyor. Emeklilerimize mutlak suretle bu rakamın üzerinden daha fazla artış yapılacak. Geçtiğimiz iki dönemde bu rakamın iki katına varan bir artış yapılmıştı.

EN AZ YÜZDE 15 REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Bu dönemde en az yüzde 15’ler civarında refah payı bekliyoruz. Memurlarımızda yüzde 30 bile daha düşük. Kamu işçilerine yapılan zam yüzde 45, en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine gelmesinden dolayı onlara yüksek maaş artışı yapıldı.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2023 Ocak ayında g öre memur emeklisi 7 bin 901 TL, esnaf emeklisi 5454 TL, SSK 2000 öncesi 6327 TL, 2000 sonrası 4550 TL, Bağkur tarım 4550 TL alıyordu.

Yapılan artışla en düşük emekli maaşı 5500 TL’ye tamamlandı. Mart ayında seçimden önce yüzde 36 artış yapılarak 7500 TL’ye yükseltilmişti.

Burada 7501 TL alana artış yapılmadı. Emeklilere kademeli bir şekilde 7500 TL’den başlamak üzere artış yapılacak.

Kaynak:süperhaber