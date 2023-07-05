İlk 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle memur ve emekliye yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre açıklanacak olan refah payı hariç; memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77 zam almaya hak kazandı. İşte memurların alacağı en düşük zam oranları.

REFAH PAYI EKLENECEK

Son verilere göre Temmuz-Aralık döneminde zamlı maaşlar ise şu şekilde olacak. En düşük genel müdür maaşı refah payı hariç yapılacak zamla birlikte 45.638 TL'ye çıkacak. Üniversite mezunu şube müdürleri ise en düşük 24.263 lira alacak. Öğretmenler en düşük, 18.795 lira, kaymakamlar 42.216 lira, başkomiserler 24.205 lira, polis memurları, 21.047 lira, uzman doktorlar 28.864 lira, hemşireler 18.109 TL alacak.

6 aylık enflasyon verisine göre yeni maaş tablosu şu şekilde olacak:

ZAM TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.

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