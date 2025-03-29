Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"636'sı polis, 84'ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Paylaşımda, denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.