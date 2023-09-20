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Wanhaber / Haber Bülteni

Kent ulaşımını daha konforlu bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sezonu en verimli şekilde değerlendirmek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eminpaşa Mahallesindeki 1.8 kilometrelik Mehmetbey Sokağında söküm, altyapı ve sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Sahil Yolu’na bağlantısı olan sokak, yapılan asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getirilirken, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılacak çizgi çalışmasıyla yeni bir görüntüye kavuşacak.

Ekipler ayrıca ilçe sınırları içerisindeki, Sahil Yolu bağlantı yolları ve Elmalık yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.