EMİNE ÜN KİMDİR?

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Emine Ün'ün babası İbrahim Alkan, annesi ise Müzeyyen Bolverdi'dir.

İstanbul Etiler Lisesinden mezun olan Emine Ün liseden sonra 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak çalışma hayatına başladı. Modellik kariyerine 1992 yılında başlayan Emine Ün, 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir.

Modelliğin ardından oyunculuk yapmak için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders alan Emine Ün, 2000 senesinde Star TV de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde rol aldı. 2001 senesinde Star TV de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oynadı. Bu dizide canlandırdığı Dalya karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

EMİNE ÜN KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

Emine Ün, 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyevine girdi. Bu evlilikten 2004 yılında Duru adında bir kızı oldu. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Emine Ün 2012 senesinde iş insanı Tolga Karakaş ile evlendi.

EMİNE ÜN DİZİLERİ

Yıl Başlık Rolü Notlar

1992 Mahallenin Muhtarları Emine Dizi Atv

1997 Canısı Mine Film Star TV Başrol Oyuncusu

1997 Canısı 2 Zeynep Dizi (Show TV) Başrol Oyuncusu

1998 Aynalı Tahir Dalya Dizi (Başrol oyuncu) Star TV

1998 Sırılsıklım Dizi (Show TV)

1999 Fanatik İnci Dizi Star TV

1999 Kurt Kapanı Ayşe Dizi (TGRT)

1999 Umut Yolcuları Ayşe Dizi (Star TV)

2000 İmparator Dizi Show TV Başrol Oyuncusu

2001 Bıçak Sırtı Film

2001 Cinler ile Periler İclal Dizi Star TV

2001 Hırsız Burçak Dizi (Kanal d)

2002 Altın Saçlı Kız Jale Dizi Star TV Başrol Oyuncusu

2002 Bayanlar Baylar Şahane-2 Dizi (Kanal d)

2002 Hayal Avcıları Film (Show tv)

2003 Umutların Ötesinde Dizi TRT-1

2006 Sihirli Annem Yosun Dizi Kanal d