EMİNE ÜN KİMDİR?

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Emine Ün, 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Emine Ün'ün babası İbrahim Alkan, annesi ise Müzeyyen Bolverdi'dir.

İstanbul Etiler Lisesinden mezun olan Emine Ün liseden sonra 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak çalışma hayatına başladı. Modellik kariyerine 1992 yılında başlayan Emine Ün, 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir.

Modelliğin ardından oyunculuk yapmak için Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders alan Emine Ün, 2000 senesinde Star TV de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde rol aldı. 2001 senesinde Star TV de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oynadı. Bu dizide canlandırdığı Dalya karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.

EMİNE ÜN KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

Emine Ün, 2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyevine girdi. Bu evlilikten 2004 yılında Duru adında bir kızı oldu. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Emine Ün 2012 senesinde iş insanı Tolga Karakaş ile evlendi.

EMİNE ÜN DİZİLERİ

Yıl    Başlık    Rolü    Notlar
1992    Mahallenin Muhtarları    Emine    Dizi Atv
1997    Canısı    Mine    Film Star TV Başrol Oyuncusu
1997    Canısı 2    Zeynep    Dizi (Show TV) Başrol Oyuncusu
1998    Aynalı Tahir    Dalya    Dizi (Başrol oyuncu) Star TV
1998    Sırılsıklım        Dizi (Show TV)
1999    Fanatik    İnci    Dizi Star TV
1999    Kurt Kapanı    Ayşe    Dizi (TGRT)
1999    Umut Yolcuları    Ayşe    Dizi (Star TV)
2000    İmparator        Dizi Show TV Başrol Oyuncusu
2001    Bıçak Sırtı        Film
2001    Cinler ile Periler    İclal    Dizi Star TV
2001    Hırsız    Burçak    Dizi (Kanal d)
2002    Altın Saçlı Kız    Jale    Dizi Star TV Başrol Oyuncusu
2002    Bayanlar Baylar    Şahane-2    Dizi (Kanal d)
2002    Hayal Avcıları        Film (Show tv)
2003    Umutların Ötesinde        Dizi TRT-1
2006    Sihirli Annem    Yosun    Dizi Kanal d