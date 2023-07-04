Gözler memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi...

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Işıkhan, Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifi ise AK Partili Abdullah Güler açıklayacak.

Güler'in yanı sıra AK Partili bir diğer isim Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

"Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz"

Akbaşoğlu, yarın açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyledi.

Akbaşoğlu ayrıca, "En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Öte yandan son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı (aile ödeneği dahil) 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.

Artış bekleyen maaş ve aylıklar

İşte zam bekleyen memurların görevleri, dereceleri ve 2023 Ocak ayından bu yana aldıkları maaşları:

Memur maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)

Vali 49 bin 790 lira

Genel Müdür (1/4) 43 bin 265 lira

Kaymakam (1. Sınıf-4/1) 36 bin 724 lira

Profesör (¼) 34 bin 57 lira

Uzman Doktor (¼) 24 bin 743 lira

Mühendis (¼) 21 bin 295 lira

Başkomiser (3/1) 20 bin 873 lira

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu-¼) 20 bin 724 lira

Araştırma Görevlisi (7/1) 20 bin 139 lira

Avukat (¼) 19 bin 968 lira

Uzman Hekim (7/1) 19 bin 732 lira

Pratisyen Hekim (8/1) 18 bin 861 lira

Başkomiser (8/1) 18 bin 630 lira

Uzman Öğretmen (¼) 18 bin 246 lira

Polis Memuru (8/1) 18 bin 235 lira

Araştırma Görevlisi (8/1) 17 bin 498 lira

Mühendis (8/1) 17 bin 270 lira

Avukat (9/1) 16 bin 770 lira

Vaiz (¼) 16 bin 615 lira

Polis memuru (9/1) 16 bin 570 lira

Öğretmen (¼) 15 bin 793 lira

Hemşire (Üniversite Mezunu-5/1) 15 bin 611 lira

Şube müdürü (Lisans-4/1) 15 bin 232 lira

Vaiz (Lisans-9/1) 13 bin 841 lira

Hemşire (Lisans-9/1) 13 bin 785 lira

Teknisyen (Lise Mezunu-11/1) 13 bin 142 lira

Memur (Üniversite Mezunu-9/1) 12 bin 632 lira

Öğretmen (9/1) 12 bin 558 lira

Teknisyen (Teknik Lise-13/1) 11 bin 626 lira

Memur (Lise-15/1) 11 bin 100 lira

Hizmetli (Lise-15/1) 10 bin 170 lira

(Aile yardımı dahil net maaşlar)

En düşük memur emekli aylığı

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 lira.

Memur emekli maaşlarının şu andaki durumu (2023 Ocak)

Müsteşar (1/1) 28 bin 729 lira

Genel Müdür (1/1) 25 bin 427 lira

Profesör (1/4) 22 bin 680 lira

Pratisyen Hekim (1/4) 20 bin 725 lira

Kaymakam (1. sınıf-1/4) 16 bin 697

Başkomiser (1/4) 12 bin 151 lira

Polis Memuru (1/4) 11 bin 948 lira

Hemşire (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira

Mühendis (1/4) 11 bin 848 lira

Şube Müdürü (Lisans 1/4) 11 bin 848 lira

Öğretmen (1/4) 11 bin 848 lira

İmam-Hatip 11 bin 848 lira

Avukat (1/4) 11 bin 848 lira

Memur (Lisans-1/4) 9 bin 650 lira

Teknisyen (Lise-1/4) 8 bin 506 lira

(Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahil)