Milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler," Emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı bugün netleşti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. "Emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

2024'TE YÜZDE 50 ZAM YAPILMIŞTI

Emekli ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. İkramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte bayram öncesinde emekli olmaya hak kazanan yeni emeklilerde ikramiye alabilecek.

Yaşlılık maaşı alanlar ikramiye alabilirken dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Örneğin dul maaşından emekli ikramiyesinin yüzde 70’ini alanlar bu oranda ikramiye alırken ölüm aylığı olarak yüzde 30 alanlar da bu hisseye göre ikramiyeden yararlanacak.

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.