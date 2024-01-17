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Emekli maaşlarına ek zam yapıldı. Milyonların beklediği açıklama kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Alınan ek zam kararınını açıklayan Erdoğan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına 5 puanlık artış yapıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekliler, kök maaş hesaplamasına başladı. Milyonlarca vatandaş "2024 emeklilerin kök maaşlarına ne kadar zam geldi? Yüzde 42,6'lık zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu?" sorularına yanıt ararken, en düşük emekli maaşı da netleşti. İşte tüm detaylar...

EMEKLİ ZAM ORANI AÇIKLANDI, TEMMUZ İŞARET EDİLDİ

Emekli maaşları 2024 zammı yüzde 42,60'a yükseldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni zam için Temmuz ayını işaret ederken; bu tartihte memur zammıyla emekli zammının eşitleneceğini söyledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 33.33 ZAM

En düşük emekli maaşı da netleşti. Alınan karar gerği 2024 en düşük emekli maaşı yüzde 33.33 oranında zamla birlikte 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi.

ZAM SONRASI KÖK MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilerken, herkes yeni maaşını hesaplamaya başladı.

Yüzde 42,60'lık emekli zammı sonrası yeni kök maaşlar şöyle oldu;

Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6673 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7044 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7415 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8898 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10381 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11864 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13347 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14830 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16313 TL'ye yükseldi

Kök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17798 TL'ye yükseldi

En düşük emekli maaşı alan vatandaşların yeni zamlı maaş hesabı yaparken kafalar ise kök maaşlar da karışıyor. Çoğu vatandaş kendi kök maaşını bilmezken, yeni zamlarla birlikte kök maaşlarını da hesaplayamıyor. Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit

edebiliyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

ZAMLI SSK EMEKLİ MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.