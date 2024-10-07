Promosyon Miktarları Yenilendi!

Bankalar, sundukları promosyonların yanı sıra çeşitli ek avantajlarla müşteri çekmeye çalışırken, emekliler, maaşlarına bağlı olarak 24 bin TL'ye kadar ek ödemeler alabilecek.

Bankaların Emekli Promosyon Tutarları

AKBANK : 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL

: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL ALBARAKA TÜRK : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL DENİZBANK : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL GARANTİ BBVA : 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL

: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL HALKBANK : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL ING : 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL

: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL İŞ BANKASI : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL ŞEKERBANK : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL QNB FİNANSBANK : 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL

: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL TEB : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL TÜRKİYE FİNANS : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL YAPI KREDİ : 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL

: 6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL ve 15.000 TL VAKIFBANK : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL ZİRAAT BANKASI : 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

: 5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL ve 12.000 TL

Cazip Fırsatlar ve Ek Ödemeler!

Bankalar, emeklilere sundukları promosyonların yanı sıra, otomatik fatura talimatı verenlere, yeni müşteri getirenlere ve mobil uygulama kullanıcılarına ek fırsatlar sağlıyor. Emekliler, bu yeni promosyonlarla birlikte hangi bankayı seçeceklerine karar vermek için çeşitli alternatiflere sahip oluyorlar.