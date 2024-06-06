Madde bağımlılığı ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Presley, son konserini 26 Haziran 1977'de Indianapolis'te verdi.

Ancak 16 Ağustos 1977'de, yalnızca 42 yaşındayken, Graceland'deki evinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından açıklama yapan Doktor Jerry Francisco, Presley'in ölüm nedeninin kalp hastalığı olduğunu söyledi.

Presley'in yakın çevresi, onun boşanma sonrası depresyona girdiğini ve bu nedenle madde kullanımına yöneldiğini belirtiyordu. Sağlık sorunlarının git gide ağırlaşması, genç yaşta beklenmedik ölümüne neden oldu.

Müzikseverlerin gönlünde taht kuran "Kral" lakaplı Elvis Presley'in erken yaşta vefatı, hayranlarını derinden üzdü. Presley, müzik tarihine damga vuran efsanevi bir sanatçı olarak anılmaya devam ediyor.