Elektrik ve doğal gaz abonesi konutlar için yeni bir düzenleme başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine elektrik faturaları için EPDK, doğal gaz için BOTAŞ çalışmalara başlıyor.

TAKVİM OLUŞTURULDU

Bakanlıktan kurumlara gönderilen yazıda faturalarda devlet desteğinin ne kadar uygulandığı yazacak. Uygulamaya konulacak olan düzenleme için çalışmalarda sona gelindi ve takvim oluşturuldu.

1 Nisan 2025 tarihinde tahakkuk ettirilecek olan faturalarda ne kadar devlet desteği aldığınızı görebileceksiniz. Uygulanacak olan düzenlemede gerçek maliyet ile destek tutarı yazılacak, en alt kısımda ödemeniz gereken ödeme bedeli yer alacak.

KONUT ABONELERİ DESTEK ALIYOR

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak. Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.

ELEKTRİKTE YÜZDE 60'A VARAN DESTEK

Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor. Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.