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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kahramanmaraş depremlerinin ardından finansman ihtiyacını karşılaması için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) itiraz etmiş ve iptalini isteyerek Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi kararını bugün verecek

CHP'nin başvurusu, bugün AYM tarafından esastan görüşülecek.

AYM, düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu incelemişti.

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren Yüksek Mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

Araç sahiplerinin yüzde 87'si, ilk taksidi ödedi

Düzenleme ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerine karşı 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınması kararlaştırılmıştı.

Ağustos ve kasım ayında iki eşit taksit olarak ödenen ek MTV'nin ilk taksidini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı.

Ek MTV'nin birinci taksit ödeme süresi 6 Eylül'de doldu

Ek MTV'de 2023 yılı birinci taksitinin ödeme döneminin son günü 6 Eylül'dü.

Araç sahiplerinin ödeme yapmaları gereken bu ek MTV, bir defaya mahsus olarak alınıyor ve son tarihi geldiğinde ödenmemiş olması halinde cezalarla karşılaşma riski bulunuyor.

MTV ödemelerinde gecikme yaşandığı araç sahipleri yüzde 1,4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirlerken, belirli bir süreyle ödemelerin yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda haciz uygulaması gündeme gelebiliyor.

ensonhaber