Yeni tip çipli ehliyetlere geçişte geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip sürücü belgesini yenileyen sürücüler, sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücret, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Ancak belirlenen tarihten sonra bu tutar ciddi şekilde artıyor. Yenileme işlemini geciktiren B sınıfı sürücüler için ödemesi gereken ücret 7.438 TL’ye kadar çıkabiliyor.

4 MİLYON KİŞİ HÂLÂ ESKİ EHLİYET KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şimdiye kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip ehliyete geçti. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski belgelerle trafiğe çıkıyor. Uzmanlar, başvuru yoğunluğu nedeniyle zaman geçtikçe randevu bulmanın zorlaştığını belirterek vatandaşlara işlemlerini son dakikaya bırakmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu alma işlemleri şu kanallardan yapılabiliyor:

Gerekli Belgeler:

Eski tip sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Randevusuz başvurular da kabul edilse de bu durumda işlemler daha uzun sürebiliyor. Başvuru sonrası geçici bir sürücü belgesi veriliyor ve yeni ehliyet PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

ÖDEME DEKONTU ÖNEMLİ

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontunun mutlaka saklanması gerekiyor. Başvuru sırasında bu belge ibraz edilmezse işlem geçersiz sayılabiliyor.

1 AĞUSTOS’TAN SONRA EHLİYETSİZ SAYILACAKSINIZ

Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamayan vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak “ehliyetsiz” kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezasına hem de trafikten men edilme riskine yol açacak.