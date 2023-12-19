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Kimlik ve ehliyet yenileme için geri sayım başladı. Bilindiği gibi, 2023 itibarıyla çipli kimlik kartı, banka işlemleri için zorunlu hale geldi. Eski tip kimlik kartlarını değiştirmek isteyenlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden randevu alması gerekiyor.

İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme ücretleri ile ilgili detaylar...

KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu sürenin sona ermesini takiben başvuru yapıldığı tarihe göre yenilenir. Geçerlilik tarihi, TC Kimlik kartlarının kendisinde bulunuyor.

Kimlik yenileme işlemleri, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartınızı yenilemek için, kimlik kartı randevusu almak gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web portalı olan https://randevu.nvi.gov.tr/ veya Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alabilirsiniz.

Randevu gününüzde, eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınız ile birlikte nüfus müdürlüğüne giderek kimlik yenileme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin, randevu öncesinde ödenmesi gerekiyor; aksi halde kimlik yenileme işlemi gerçekleştirilmez. 2023 yılında güncellenen kimlik yenileme ücretleri şu şekilde:

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

Yeni ehliyet sistemi kapsamında, 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl boyunca uzatıldığını duyurdu.

