TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa kapsamında 14.1 milyon kişinin 521 milyar liralık borcu yapılandırılacak.

Sabah’ta yer alan haberde, yasa ile vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol geçiş cezaları, belediyelere olan borçlar, öğrenci kredileri başta olmak üzere kamuma olan borçlar yapılandırılıyor. Yapılandırma kapsamına 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar dâhil olacak. Bunlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.

MATRAH ARTIRIMI

Yasa teklifine eklenen yeni maddeye göre, 2022 yılı için yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılabilecek. 2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbeste meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.

TEK SEFERLİK EK VERGİ

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak. İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi yapılmayacak. Depremzedelere, sahibi oldukları konutları ikâmet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

10 BİN EHLİYET İADE EDİLECEK

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak. Işık ihlalleri, hız, park cezası, emniyet kemeri, emniyet şeridi ihlali gibi sebeplerden trafik ceza puanı dolan sürücülerin ehliyetleri geri iade edilecek.

CEZA PUANLARI

2022 yılında trafikte sürücülerin en sık yaptığı hata ve ihlallere karşı belirlenen sürücü ceza puanları şöyle belirlendi…

Alkollü araç kullanmak: 20 puan

Emniyet kemeri takmamak: 15 puan

Kırmızı ışıkta geçmek: 20 puan

ADAY SÜRÜCÜ EHLİYET PUANI

Aday sürücüler için 1 yıl içinde 100 ceza puanına ulaşılması durumunda ehliyete el konulur. Stajyer ehliyete sahip kişilerin ceza puan limitleri ise 75'tir. Yani stajyer sürücü, 1 yıl içinde 75 ceza puanına ulaşırsa ehliyetine kalıcı olarak el konulur. Bir yıl içinde 75 ceza puanı dolmazsa 2. yıla girildiğinde ceza puanı sıfırlanır.

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