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WanHaber – Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk

Van Edremit Kaymakamlığı ve Edremit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan eserler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Yıl sonu sergisi Edremit Sahil Kent Meydanında saat 10.00’da, çeşitli etkinliklerle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgisini çeken yıl sonu sergisine, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, şube müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“BU SERGİ HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Çeşitli etkinliklerle başlayan yıl sonu sergisinde konuşan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, “Edremit Kaymakamlığımızın ve Edremit Belediyemizin toplum aile merkezimizin katkıları ile düzenlediği sergiye hoş geldiniz.

Bir yıl boyunca emekleri, gayretleri için, her gün Aile Destek Eğitim Merkezi’ne (ADEM) gelen değerli hanımefendilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte bize destek olan Van Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Edremit Belediyemize şahsım ve kurumlar adına teşekkür ediyorum. Bu serginin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“TEBRİK EDİYORUM”

Yıl sonu sergisindeki çalışmaları hazırlayan tüm merkezleri tebrik eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “El emeği göz nuru olan bu ürünlerimizi sergilemek için bir program hazırladık. Burada Edremit Kent Meydanı’nda binlerce kişinin uğrak noktasında el emeği ürünlerinizi sergileyeceksiniz. Tüm merkezlerimizi tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yüzlerce eserin sergilendiği yıl sonu sergisinde etkinliklerin tamamlanması ile beraber Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Saat 22:00’ye kadar yıl sonu sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak.