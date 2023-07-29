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Edremit Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Yaşam Merkezleri'nde verdiği eğitimlerle gençleri hem üniversite sınavına hem de hayata hazırladı.

Bu kapsamda Sürekli Eğitim Merkezi ve Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde yapılan YKS sınavında önemli başarılar elde etti.

Edremit Belediyesi tarafından sürekli eğitim merkezlerine gelen öğrencilere bütün imkânlar seferber edilirken, öğrenciler bunun meyvelerini YKS sınavında aldı. Edremit Belediyesi tarafından kolej kalitesinde kurulan Sürekli Eğitim Merkezleri, öğrencilere güzel ortamda ders çalışma imkânı sağlıyor. Özellikle özel dershanelere gitme imkânı bulamayan öğrencilerin önemli eğitim duraklarından biri olan Edremit Sürekli Eğitim Merkezi, gençleri hem üniversite sınavına hem de hayata hazırlıyor.

Edremit Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrencilere hafta içi YKS sınavına hazırlık kursu, her ay düzenli deneme sınavları, konu anlatım ve quiz test çözümü, geniş ve ferah kütüphane, kültür evi ve kafe hizmeti verildi. En büyük yatırımın insana, gençlere ve çocuklara kanaatiyle yola çıkan Edremit Belediyesi, ilçede hizmete sunduğu Sürekli Eğitim Merkezi'yle gençlerin hayallerini süsledi.

ESEM'lere giden öğrenciler hiçbir ücret ödemeden, kolej kalitesinde ve öğretmenlerin yakın takibiyle geleceğe hazırlandı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yapılan YKS sınavında önemli başarı elde eden öğrenciler, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başta olmak üzere, tüm belediye yetkililerini gururlandırdı.

Edremit Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Yaşam Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler, ilk 5 bin kişi arasında 3 kişi, ilk 20 bin kişi arasında 10 kişi, ilk 50 bin kişi arasında 40 kişi, ilk 100 bin kişi arasında ise onlarca öğrenci derece elde etti.

van bölge gazetesi