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Türk Eğitim- Sen Van Şube Başkanı olarak önemli çalışmalara imza Selçuk Yürektürk, Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilcisi olarak görevlendirildi.

"TÜRKİYE KAMU-SEN BAYRAĞINI İLERİYE GÖTÜRMENİN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Konuyla alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Yürektürk, "Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezimiz tarafından Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilcisi olarak görevlendirildim.

Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci'ye, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız Sayın Talip Geylan'a, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Sayın Yücel Kazancıoğlu'na, tüm genel başkanlarımıza, genel merkez yöneticilerimize ve vermiş olduğu emeklerinden ötürü önceki dönem Kamu-Sen İl Başkanımız Suat Sayıcı'ya teşekkür ederim.

Van'da Türkiye Kamu-Sene bağlı diğer şube başkanlıkları ve il temsilcilikleriyle birlikte hareket ederek ilimizde görev yapan tüm kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz. Türkiye Kamu Sen bayrağını her gün bir adım daha ileri götürmenin gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi