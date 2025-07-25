Edremit’te ADEM ve Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile hazırlanan el emeği, göz nuru ürünler, düzenlenen programla sergilendi.

Sergi açılışı saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve kurdele kesimiyle yapıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından müzik şöleniyle katılımcılara güzel bir an sunuldu.

Sergi açılışında Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir kursiyerlere yaptıkları el emeği ürünler için teşekkür edip serginin hayırlı olmasını dileyerek açılış kurdelesini kesti.

Edremit Kent Meydanı’nda açılan sergiye Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’in yanı sıra, kurum müdürleri, ADEM koordinatörleri ve kursiyerler katıldı.

Edremit Kaymakamlığı bünyesindeki 9 Aile Destek Merkezi (ADEM), 75 aktif kurs ve 1700 kursiyer ile yaklaşık bir yıl boyunca kadınların büyük bir emek harcayarak yaptıkları el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

“EL EMEĞİ ÜRÜNLER HAZIRLANIYOR”

ADEM bünyesinde Eminpaşa Aile Destek Merkezi, Eminpaşa Fidanlık Aile Destek Merkezi, Erenkent Aile Destek Merkezi, Esenkent Aile Destek Merkezi, Köyiçi Aile Destek Merkezi, Sahil Aile Destek Merkezi, Süphan Aile Destek Merkezi, Şabaniye Aile Destek Merkezi ve Şamran Aile Destek Merkezlerinde çok sayıda kurslarla el emeği ürünler hazırlanıyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR AÇIK OLACAK

Okuma yazma, hazır giyim, el sanatları, sepet örgücülüğü, pastacılık, kreş, ev tekstili hazırlama, Kur’an-ı Kerim, aşçılık, takı tasarımı, bilgisayar, dekoratif el sanatları, trikotaj, kilim, kuaförlük, müzik, dekoratif örtü ve yastık dikimi, rölyef yapımı ve çini seramik gibi birçok alanda usta öğretici öncülüğünde kadınlar hem eğitim alıyor hem de yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin satışıyla da evlerine maddi katkı sağlamış oluyor.

Edremit’te açılışı gerçekleştirilen sergi 27 Temmuz Pazar gününe kadar açık olacak.