"Doritos: Kökeni ve Sahibiyle İlgili Merak Edilenler! Boykot Mu? İsrail Malı Mı? Türk Malı Mı?"

Doritos, mısır cipsi markası olan ve PepsiCo'nun Frito-Lay'e ait olan bir markadır. Meksika ve İspanyolca konuşan popüler olan Doritos, tortilla cipsi olarak biliniyor. Ancak bazı kişiler tarafından Doritos'un İsrail malı olup olmadığı ve boykot listesinde olup olmadığı merak ediliyor. Ayrıca Doritos'un Türk malı olup olmadığı ve sahibinin kim olduğu da dikkat edilmesi gereken sorulardandır.

Doritos, aslen Amerikan kökenli bir markadır ve PepsiCo'ya aittir. PepsiCo, New York merkezli bir çok uluslu gıda ve İçecek şirketidir. Frito-Lay ise mısır, patates cipsi ve benzeri aperatifler üreten ve pazarlamasını yapan bir yan gelişmedir. Doritos, 1994 yılında Frito-Lay tarafından satın alınmıştır. Türkiye'de Doritos markası da yer almakta olup, Türk malı olarak üretilmektedir.

Sonuç olarak Doritos markası Amerikan kökenli olup, İsrail malı veya boykot listesinde yer almaktadır. Türkiye'de üretilen Doritos, Türk malı olarak kabul edilebilir ve PepsiCo'nun Frito-Lay'e aittir.