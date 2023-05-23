Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Nisan ayında en çok şirket Van'da kurulurken, Van'ı 43 şirketle Malatya, 31 şirketle Erzurum, 23 şirketle Elazığ, 19 Erzincan izledi. Mart ayında Ağrı'da 19, Erzincan'da 5, Bitlis'te 9, Malatya'da 43, Muş'ta 10, Iğdır'da 6, Bingöl'de 7, Hakkâri'de 14, Kars'ta 3, Tunceli'de 0 ve Ardahan'da 2 şirket kuruldu. Verilere göre Nisan ayında Van'da 69 şirket, 0 kooperatif, 16 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu.

Bu ayda 13 şirket tasfiye olurken, 1 şirket, 4 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Nisan ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Van'da 45 şirket, 16 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu.

Bu ayda 1 şirket tasfiye olurken, 8 şirket, 5 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı. Nisan ayında bölge illeri Bitlis'te 9 şirket ve 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 3 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 3 şirket, 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Hakkâri'de Nisan ayında 14 şirket, 1 Kooperatif, 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu süreçte 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Nisan ayında 10 şirket, 3 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 2 şirket ise tasfiye oldu. Muş'ta Nisan ayında 1 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapadı. Van'da Ocak, Şubat, Mart ve Nisan döneminde 310 şirket, 12 kooperatif, 71 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 41 şirket ve 1 kooperatif ise tasfiye kararı aldı.

Yine bu periyotta Van'da 24 şirket, 2 kooperatif, 66 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında ciddi oranda artış olduğu görüldü. 2023'ün ilk 4 ayında, 2022'in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı %2,4, kurulan kooperatif sayısı %53,1 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %7,2 azaldı.

2023'ün ilk 4 ayında, 2022'in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı %5,6 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısı %2,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %4,1 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %14,7 AZALIŞ OLDU

Nisan 2023'te, Nisan 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %14,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %18,9 oranında azalırken kurulan kooperatif sayısı %38,7 arttı. Nisan 2023'te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %34,2, kapanan kooperatif sayısı %44,4 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,8 artış oldu.

NİSAN 2023'TE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %13,7 AZALIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %19, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %28,4, kurulan kooperatif sayısı %13,7 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %1,9, kapanan kooperatif sayısı %36,4 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,3 artış gerçekleşti.

NİSAN 2023'TE 888 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Nisan 2023'de kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 497'si Türkiye, 85'i Rusya Federasyonu, 51'i İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 888 yabancı ortak sermayeli şirketin 102'si anonim, 786'sı limited şirkettir.

2023 yılında kurulan şirketlerin 643'ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 224'ü Gayrimenkul acenteleri ve 220'si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 79,4'ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi