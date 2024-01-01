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03 – 04 Ocak tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’24) için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı; Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesinin paydaş olduğu DAKAF’24, kariyer fırsatları için Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi alanında kapılarını açıyor.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ FIRSATLARI SUNULACAK

Havelsan, Vakıf Katılım, İş Bankası, Türk Telekom, Aselsan, Türk Hava Yolları (THY), Ziraat Bankası gibi Türkiye’nin büyük firmalarının sponsorluk yaptığı fuarda; sektör – öğrenci buluşmaları, çözüm odaklı bilimsel yaklaşımlar, yeni fikirler – genç beyinler, aranan eleman – nitelikli iş gücü başlıkları altında üniversitelilere ve mezunlara kariyer fırsatları sunulacak.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) iki gün boyunca ziyaretçilerine çeşitli etkinlikler, söyleyiler sunacak.

Fuar kapsamında; Metaverse ve İş Fırsatları, inovasyon ve yapay zeka, kariyer imkanları, kariyer yönetim süreçleri, uzay teknolojisi, iş görüşmeleri, CV hazırlama, iş görüşmeleri, yurtdışı çalışma fırsatları gibi çeşitli programlar yer alacak. Aynı zamanda alanında uzman isimler tarafından söyleşi ve paneller düzenlenerek ziyaretçilere, kariyer yolculuğunda mentörlük eğitimleri verilecek.

7 BÖLGE 7 ÜNİVERSİTE PROGRAMI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Vural Dur, “7 Bölge 7 Üniversite Programı İŞKUR – Van YYÜ İş Birliği” kapsamında bir araya gelecek.

04 Ocak Perşembe günü Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi Oditoryum Sahnesinde İŞKUR ve Van YYÜ arasında sağlanacak protokol ile birlikte, nitelikli işgücünün temin edilerek attırılması amaçlanacak.

FUAR ALANI ZİYARET EDİLDİ

Van Valisi Ozan Balcı ile Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, DAKAF’ın düzenleneceği Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, hazırlıkları yerinde inceledi. Stant kurum çalışmalarının yapıldığı fuar alanı, 03 Ocak 2024 tarihinde kapılarını açacak.