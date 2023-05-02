Diyanet İşleri Başkanlığı, kadrosunu güçlendiriyor…

Buna göre merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlar doldurulacak.

20 mühendis alınacak

20 mühendis almayı planlayan Diyanet, bunun için de sözlü sınava çağırıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat 12 Mayıs saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.

En az 70 puan almak gerekiyor

2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alma şartı aranan adayların, Ankara'da yapılacak sözlü sınavda da en az 70 puan alması gerekecek.

Ensonhaber