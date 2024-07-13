Divanı israf kavramının temel özellikleri şunlardır:

Gereksiz ve aşırı tüketim: Kişinin ihtiyacından fazla harcama yapması, ihtiyaçtan fazla mal ve ürün satın alması.

Savurganlık: Kaynakları verimli ve ekonomik kullanmamak, malları gereksiz yere tüketmek.

İsraf: Yiyecek, içecek, enerji gibi maddi kaynakların ve zamanın gereksiz yere harcanması.

Gösteriş ve lüks tüketim: İhtiyaçtan fazla ve gösterişçi tüketim yapma eğilimi.

İslam dini, kişilerin ihtiyacından fazla tüketim yapmasını, savurganlık göstermesini ve israf etmesini yasaklamaktadır. Müslümanlardan beklenen, kaynakları akıllıca ve ölçülü kullanmaları, gereksiz harcamalardan kaçınmaları ve ihtiyaçlarını karşılarken israftan uzak durmalarıdır.