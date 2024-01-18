Tahmini Okuma Süresi: dakika

İki komşu ülke İran ve Pakistan arasında gerilim yaşanıyor...

İlk atak İran ordusundan geldi...

İran ordusu, Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarına füzeli ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine düzenlenen saldırıda 2 çocuk hayatını kaybederken, 3 kız çocuğu yaralandı.

Bu saldırının ardından bu defa Pakistan cephesi harekete geçti.

"Çok sayıda terörist öldü"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi

Yaşanan bu gerilimin ardından, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak ve Pakistan topraklarına yönelik saldırılarıyla tırmanan gelişmelerden endişe duyduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Irak'taki belirli hedeflere yönelik İran saldırılarıyla başlayan, akabinde İran'ın Pakistan içindeki bazı hedeflere dün sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırılarla genişleyen ve bu sabah Pakistan'ın İran içindeki hedeflere düzenlediği saldırılarla tırmanan gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sorunların, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıldığı kaydedilen açıklamada, tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve iş birliği yoluyla çözümlenmesinin temenni edildiği belirtildi.

"İtidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz"

Açıklamada, "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.