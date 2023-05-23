WanHaber - Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, İpekyolu ilçesindeki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada;

"İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi Narman Terfi Merkezi'ndeki DN100’lük vanada meydana gelen ani arıza nedeniyle; Yeni Mahalle, Bostaniçi, Esenler ve Vali Mithat Bey Mahallelerinin bir kısmında 23 Mayıs 2023 Salı (Bugün) akşam saat 21:00 - 00:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.