Van ve bölge illeri için bugün yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminde; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batısında kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen yağışların, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Salı (19.03.2024) günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesi için de uyaran Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

BUZLANMA VE DON UYARISI:

Buzlanma ve don için de şu uyarı yapıldı; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

VAN İÇİN BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu