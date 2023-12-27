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6 Şubat depremlerinin ardından her açıklaması dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son olarak katıldığı Fox Tv canlı yayında yine gündem olacak açıklamalar yaptı. Beklenen olası Marmara depremine dair gündem yaratacak ifadeler kullanan Görür, İstanbul'un yapı stoğuna dikkat çekti.

NACİ GÖRÜR CANLI YAYINDA AÇIKLADI 'İNANILMAZ BİR DURUM YAŞARIZ'

Görür, depremin dönüşüm ve hazırlıklardan önce gerçekleşmesi halinde neler yaşayacağımızla ilgili soruya verdiği yanıtta "İnanılmaz bir durum yaşarız. Bunun için de yani Allah'ın takdiri midir bilmiyorum, bakın güneydoğuda biz İstanbul'a bağırdığımız kadar 'Güneydoğuya deprem geliyor' diye bağırdık, bir şey yapılmadı.

Ve bu güneydoğuda 50 binin üstünde insanımız feda oldu, bugünkü duruma bak, daha yıllarca orası düzeltilemez, yıllarca eski durumuna gelemez, ekonomisi, ekosistemi düzelemez." dedi.

"İSTANBUL'DA DAHA FAZLA GÖRECEKSİNİZ"

Görür, "Orada ne görüyorsan ondan çok daha fazlasını İstanbul'da göreceksin. O 11 ilde gördüğümüz depremden ötürü bütün faciayı olumsuzlukları İstanbul'da daha fazla göreceksiniz. Nedeni de; İstanbul'daki yapı stoğu daha kötü. İstanbul'da çevrenin kirliliği daha gözle görülebilir açık, Marmara var.

Yani çevreyi burada kirlettin mi bütün Marmara Bölgesi'nde yaşayamazsın. Ekonomi çok daha önemli. Ekonomi Marmara'da çökerse Türkiye'yi de diz üstü çöktürür. Bu da ortada. İstanbul'da nüfus yoğunluğu, bina yoğunluğu, kaçak göçek daha fazla. Ee ne olacak? O zaman güneydoğuya dön şekil 1 gibi bak, şimdi dön İstanbul'da beklentilerini oradan kıyasla." şeklinde konuştu.

Görür devamında "Biz daha bak enteresandır, bilim dünyası olarak, iş dünyası olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak, yöneticileri olarak daha bu depremle yüzleşmedik ya. Yüzleşmek ne demek? Neyi yaptık, neyi yapmadık ki biz bu kadar vurulduk. Ne yaptık, neyi yapmadık, neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık buradan çıkacak. Ondan sonra dönüp diğer kentlerimizi depreme hazırlarken güneydoğudan edindiğimiz dersle neyi yapacağımız daha fazla, neyi yapamayacağımızı ortaya koyacağız.

Ya Türkiye Cumhuriyeti bu yüzleşmeyi yapıp da kitaplar halinde okullarda, orada burada anlatacak en önemli fırsat ya. Yok, böyle bir şey yok. Şimdi biz ne yapıyoruz? 15 tane, 30 tane, 100 tane müteahhit şey yaptık ama bu kentin bu hale gelmesine hepimizin kabahati var. Bir hesaplaşacağız, bir kendimize geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU BİLİNİYORDU"

Öte yandan Görür, "Biz güneydoğuda bağırdık, bağırdık... Hani hiç kimse söylememiş olsaydı, bu deprem pat diye gelmiş olsa öyle derdik. Ya 99 yılında bakın televizyondan çıkartın, biz Marmara deprem geliyor diye anlattığımız zaman bize spikerler sorardı 'peki hocam başka nerede deprem bekliyorsunuz?' diye.

Böyle parmağımızı yumardık bir 'Maraş' derdik, 'güneydoğu' derdik. Yani bu biliniyordu. Bugün Tunceli'yi dediğimiz gibi, Yedisu fayını dediğimiz gibi. Biz şimdi özellikle yedisu fayından yani Erzincan ile Bingöl Karlıova arasından, Bingöl Karlıova ile Bingöl Göynük arasından çok şimdilik endişe ediyoruz." dedi.

"TARİH TEKERRÜR EDİYOR! ETTİRİYORLAR"

Görür canlı yayındaki konuşmasında "Bak tarih tekerrür ediyor. Ettiriyorlar. Şimdi aynı şeyi Marmara için söylüyoruz, Tunceli için söylüyoruz. Hiç ses yok. Yani bir şeyler yapılıyor güya ama kimi yapılanların da doğru olmadığını görüyoruz.

Yani bunu söylediğimiz zaman biz böyle oturup da yani bunu böyle düşündüm benim fikrim bu diye söylemiyoruz. Araştırmaya dayalı olarak bilimsel verilere dayalı olarak fay hatlarının tarihçesine bağlı olarak o bölgede en son depremlerin ne zaman olduğuna bağlı olarak oradaki levha hareketlerinin hızına bakarak, depremin tekerrür periyoduna bakarak bilimsel olarak öngörüyoruz ya! Bunu neden kimseye anlatamıyoruz biz." şeklinde konuştu.

"BELİRTİLERE GÖRE ÖNGÖRÜ BU"

Devamında Görür "Şimdi ben diyelim ki bir hastayı muayene etmeden önce sesine rengine hal ve hareketine ondan aldığım bilgiye bakarak ben şundan şüpheleniyorum. Şu olabilir sende diyorum. Büyük bir ihtimalle bu çıkabilir de çıkmayabilir de… Şimdi bizim öngörülerimiz de aynen böyledir. Yani belirtilere göre öngörü bu. İlla şu saatte şurada deprem olacak demiyorum." ifadelerini kullandı.