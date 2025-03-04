Konu ile ilgili açıklamada bulunan otomobil sahibi Mehmet Aylu, "Bizim buralar çok soğuk. Dizel araçlar bu soğuk havalarda yakıtın donması nedeniyle çalışmıyor. Bende yakıtı çözmek için bizim buralarda da sık kullanılan yöntemi denemek istedim. Aracın yakıt deposunu köz ateş ile ısıtırken araç bir anda alev aldı.

Çok üzgünüm. Bakmak ile yükümlü olduğum hastalarım var. Onları bu araç ile hastaneye götür getiriyordum. Çok mağdur oldum" dedi.

Alev alan araca Güroymak Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.