Tahmini Okuma Süresi: dakika

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk gününde heyecan yaşadı.

Öte yandan okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı.

20 milyon öğrenci ders başı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm kademelerde 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin dersbaşı yaptığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başladı.

"Velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni dönem için mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şöyle dedi:

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum.

Ensonhaber