Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlerle ilgili seçim süreci boyunca verilen tüm vaatlerin yerine getirileceğini ifade ettiği ve "Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım.

Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim. Meclis yeni yasal alt zeminin hazırlanması ve yasanın çıkması lazım" dediği öğrenildi.

GENÇLERE 150 BİN LİRA FAİZSİZ YARDIM, AYLIK 10 GB İNTERNET, GENÇLİK KARTI

Genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak.

Öğrencilere aylık 10GB ücretsiz internet verilecek. Kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak.

Üniversiteli gençlere Gençlik Kartı uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

BÜYÜKŞEHİRLERE YOĞUNLAŞALIM

28 Mayıs seçimlerinin ardından 2024 yerel seçimlerinin startını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK üyelerine de yerel seçimlere yoğunlaşmaları talimatını verdi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK üyelerinden yerel seçim çalışmalarına başlaması konusunda talimat vererek, "Daha çok çalışmanız lazım. Özellikle büyükşehirlerde çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz. Büyükşehirlerde daha çok sahada olun, vatandaştan ilgiyi kesmeyelim.

Ana kademe genel merkez kadın ve gençlik kolları herkes canla başla çalışmalı. Ankara, İstanbul gibi kaybettiğimiz yerleri tekrar kazanmalıyız. Bu seçimlerde pek ala Ankara İstanbul'u tekrar rahatlıkla alabiliriz. Buralara yoğunlaşalım" diye konuştu.

SAHAYI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ

Her zaman olduğu gibi rehavet uyarısı yapan Erdoğan'ın kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, "Millet tercihini bizden yana kullandı. 14 Mayıs'ta 50+1 formülü dolayısıyla az bir oyla kazanamadık ama ikinci turda da millet iradesinin yansıması bizim yanımızda oldu.

Bundan sonra da milletimizle birlikte yola devam edeceğiz. Halkla, milletle beraber olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlere odaklanacağız, sahayı boş bırakmayacağız. Meclis yaz tatiline girdiğinde de herkes seçim bölgesinde olsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kaynak:süperhaber