Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ilk kez partisinin TBMM grup toplantısında ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Memur maaşları ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, "Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri de inşallah yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kabinemizin teşekkülü ile vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya başladık. Arpa ve buğday alım fiyatlarımız ile çiftçilerimizi sevindirdik. Toplumun çeşitli kesimlerine müjdelerimizi paylaştık.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 107 ORANINDA ARTTI

Asgari ücret komisyon görüşmeleri dün uzlaşma ile gerçekleşti. Asgari ücreti brüt 13 bi 400 liraya, net tutarı 11 bin 400 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 107 oranında yükselttik.

KILIÇDAROĞLU'NE ASGARİ ÜCRET GÖNDERMESİ

Son rakamla birlikte asgari ücret 2002 yılına göre reel olarak yüzde 312 artış göstermiştir. Şimdi çıkmış bay bay Kemal bak yine bize kaldı bu iş diyor. Ne sana kaldı? Sen şu anda maalesef tilki marifetiyle koşturup duruyorsun. Yetişemediğin üzüme koruk demeye devam ediyorsun.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 6 AY BOYUNCA 500 TL OLACAK

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik, ezdirmiyoruz. Asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ay boyunca 500 lira olarak uygulayacağız. Kurban Bayramı arifesinde çalışanlarımıza yeni sevinç yaşatacağına inandığım asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

"ENFLASYONLA MÜCADELE KONUSUNDA KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Seçim döneminde açıkladığımız memur maaşları ile ilgili sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Büyüyen ekonomiden 85 milyonun tamamının hak ettiği payı alacaktır. Ekonomik koordinasyon kurulu ilk toplantısını yaptı. Büyümekte kararlıyız.

Vatandaşın işini aşını koruyup büyütmesi önceliklerimizdir. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atacağız. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

Geçici düzenleme ile yenilenen kira artırım oranını 25 ile sınırlamıştık. Yenilenecek sözleşmeler içinde aynı uygulamayı sürdüreceğiz. Bundan sonra da üreticilerimizi destekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapana kadar dinlenmeden koşacağız. Orta vadeli programlarımıza başladık.

HABER7