Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 6 Şubat depremlerinde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine madalya vereceğiz.

En zor günlerimizde yanımızda olan sizlerin fedakarlığını ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak kadim geleneğimizin gereğidir. Sizlere şahsım, milletim ve devletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

55 BİN KİŞİYE MADALYA VERİLECEK

Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Verilen her emeğe, her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. İllerde valilerimiz, yurt dışında büyükelçilerimiz bizi temsilen fedakarlık madalyasını vermeye devam edecek. 55 bin kişiye takdim edeceğiz.

Kendi hayatınızı tehlikeye atmak pahasına, ekrandan çıkardığınız her canla sayısız mucizeye şahitlik etmemizi sağladınız.

311 BİN BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Depremin ardından 29 bin 600 artçı deprem meydana geldi. Neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı. Son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi.

İlk kazmayı 21 Şubat'ta vurduk. Deprem bölgesinde 650 bin konut yapmayı planlıyoruz. Tüm şehirlerimizi eski ihtişamına kavuşturana kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden bir sene istiyoruz.

321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık."

Haber7