Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından saat 12.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Okula makam aracı ile değil sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

"Seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğim"

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey inşallah Türk demokrasisi için sabah saatleri itibariyle takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğim. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum."

Oy kullandıktan sonra okul çıkışı dışarıda tezahürat yapan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, aracıyla alandan ayrıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oy kullanmak için sıraya girdi. Sıra beklerken belgelerini hazırlayan Erdoğan, sırası gelince oyunu kullandı. İnternethaber