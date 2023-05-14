Wanhaber – Özel

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçiminde oy kullanma işlemleri sürüyor.

Yeniden Refah Partisi Van Milletvekili Adayı Kamil Yavuzer, oyunu Kazım Karabekir Lisesinde kullandı.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Yavuzer; “2023 seçimlerinin Van özelinde Türkiye genelinde hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yavuzer, tüm okulları gezmeye gayret göstereceklerini dile getirerek; “Seçime katılım ne kadar çok olursa demokrasi o kadar tecelli edecek. Seçimlerin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber: Ömer Bildik