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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaparak yeni anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na da "milletvekili müsveddesi" sözleriyle tepki gösterdi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleriyle buluştu. 780 bin kilometre kare vatan toprağının her karışında aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz.

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU

29 Ekim'de bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun siyasi bir söylemden öte kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu. Mayıstaki seçimlerde milletimizin Türkiye Yüzyılı'na olan güçlü desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Böylesine kendimizden emin ve iddialı konuşmamızın arka planında 21 yıllık emek, özveri ve çalışma var. Biz ne yaptığımızı, 21 yılda neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Kendimizi de, milletimizi de, Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önündeki taşları temizledik, altyapısını kurduk.

ZAMLARI PEŞ PEŞE AÇIKLADI

Resmi eğitim kurumlarında ek ders karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023'te yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyoruz.

YENİ ANAYASA MESAJI

Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa ulaşmış, 15 Temmuz ihanetinden alnının akıyla çıkarak rüşdünü ispat etmiştir. Elbette yeni anayasamızı 4 ana sütun üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunların da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri olduğunu ısrarla söylüyoruz.

İSİM VERMEDEN CHP'Lİ TANRIKULU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir tane sözde milletvekili benim Mehmetçik'ime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı fedai can ediyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor veya bir müeyyide uygulamıyor. Şu anda bu topluluk Allah'ın izniyle bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir.

"ÖĞRETMEN İSTİHDAMI VE MESLEKİ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİ YENİDEN ELE ALIYORUZ"

Öğretmenlerimizin lisans programlarından öğretmen istihdamı ve mesleki geliştirme süreçlerini yeniden ele alıyoruz. Burada amacımız öğretmenlerimizin hem mesleklerini daha huzurlu icra etmelerini hem de evlatlarımızı daha başarılı yetiştirmelerini sağlamak.

Akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya araçlarının gençlerimiz arasında kullanımının yaygınlaşması yeni problemleri beraberinde getirmekte. Ekran bağımlılığı, odaklanma sorunu, kişisel bilgilerin bilinçsizce paylaşılması, ciddiyet ve disiplin eksikliği sadece bir kısmı.

Bu sıkıntıların önüne geçecek adımları atıyoruz, atacağız. Dijital mecraların dili kısırlaştıran etkisi karşısında Türkçe'mizin iyi konuşulması, güzel yazılması ve okunmasını teşvik ediyoruz.

"AİLE MÜESSESESİNİ KORUYACAĞIZ"

Öğrencilerin kelime haznelerini, kavram bilgilerini ve düşünme becerilerini geliştirmeleri için her türlü çabayı göstereceğiz. Sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz. Aile müessesesini koruyacağız. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek nasıl görevimizse küresel çetelerin dayattığı sapkınlıklarla mücadele etmek de asli vazifemizdir.

Öğrencilerimizden şu 4 kelimeyi unutmamalarını rica ediyorum: Oku, düşün, uygula, neticelendir.

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