CHP'de geçtiğimiz yıl disipline sevk edilerek bir yıl partiden uzaklaştırma cezası alan ve geçtiğimiz günlerde cezası sona eren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

İL BAŞKANLARI AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özcan, son günlerde CHP yönetimine yönelik 'değişim' mesajları veriyordu. Özcan, CHP'li il başkanlarının ortak açıklamasına ise şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Canan Kaftancıoğlu’nun 55’i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum.

‘Çevir kazı yanmasın’ gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; “Suç birazda bizim” anlamına gelecek sözler söyletilmiş.

Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK”

Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."

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