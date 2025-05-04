Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Mayıs Cumartesi günü Van'a gelecek. Partisinin saat 12:00'de Van Kent Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılacak olan Özel, İmamoğlu'na destek isteyecek.

Van'da kayyum yönetimi tarafından yapılan Kent Meydanında miting düzenleyecek olan Özel'in programı öncesi CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu 'kayyum gaspı' paylaşımı ise dikkat çekti.

İşte CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu'nun yaptığı o paylaşım:

Van, hazır mısın? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel Van’a geliyor! Kayyum gaspına, halkın iradesine yapılan haksızlıklara karşı tek ses, tek yürek olmak için 10 Mayıs Cumartesi saat 12.00’de Van Kent Meydanı’nda buluşuyoruz! Hep birlikte var olacağız, hep birlikte direneceğiz!