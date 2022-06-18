Muradiye Durukaş Köy Kütüphanesi açıldı

İstanbul'da açılış için gelen Sadettin Turhan, okumanın önemi ve insana yatırım olarak en önemli argümanın kitap olduğunu söyledi. Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise cehaleti bitirecek en önemli çalışmanın okumak olduğuna işaret ederek, "Bizler İslam medeniyetinin bize emretmiş olduğu oku emri ile hareket etmek zorundayız.

Bunun kaynağı kitaptır. Biz de birine kızdığımız zaman Kitapsız deriz. Kitap bu denli önemli bir kaynaktır" ifadelerini kullandı. Okul müdürü Sabri Taş ise Durukaş Köyü kütüphanesi için emek verenlere teşekkür etti. Van Şair ve Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman ise bu güne kadar 40 Binden fazla kitabı özelikle köy okullarına ulaştırdıklarını söyleyerek, ayrıca Muradiye ilçesine bağlı mezralara kadar kitap ulaştırdıklarını dile getirdi. Adıyaman, "15 Bin Kitaplık kütüphane meşakkatli olan bu ulvi yolun nihayet açılışını yapıyoruz.

Başta kütüphane fikri ile bize gelen kıymetli hocam Seyfettin Avci ve kütüphaneye büyük katkılar ile destek verip isim hakkı hak eden Uluslararası Eğitimciler ve Yazarlar Merkezi (UEYM), Sadettin Turhan hocam Durukaş Köyü sakinlerine, Van Şair ve Yazarlar Birliği'ne ve emek veren herkese şükranlarımı sunarım" dedi. Simer Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Mihrinaz Engin, Muradiye Milli Eğitim camiası yönetici kadrosu, köy muhtarlar, jandarma personeli, köy sakinleri, medya mensupları ve öğretmenlerin katılımı ile kurdele kesimi yapıldı. Akabinde kütüphane gezisi, kitapların incelemesi ve ikramlar sonrası program sona erdi.