Meteorolojinin Van için yaptığı uyarının ardından kuvvetli yağış başladı. Gök gürültülü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış başlarken, yağışların Van'ın güneyinin, 2000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Meteoroloji, sarı kod uyarısında bulunduğu Van için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Van'da yağmurla birlikte yağan dolu da vatandaşlara zor anlar yaşattı.