Kırsalda yol iyileştirme çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsalda başlattığı yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

ÇEVRE 17.10.2022, 10:20
Kırsalda yol iyileştirme çalışmaları sürüyor

Kırsal mahalle yollarının altyapısını güçlendirmek ve sorumluluğundaki yol ağını daha konforlu hale getirmek için çalışan büyükşehir belediyesi, zorlu coğrafya şartlarında adeta dağı taşı dize getiriyor. 13 ilçede 10’larca noktada 100’lerce iş makinesiyle çalışan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, en ücra mahalle ve mezra yollarını daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tamamı belediyenin idari işgücüyle yapılan çalışmalarda kutu baks, menfez, dolgu, genişletme, reglaj, stabilize ve ham yol çalışmaları yapılıyor.

Zorlu şartlarda çalışan ekipler, Başkale Ilıcak, Deringeçit, Dereiçi ve Mahmutabat’ta menfez, dolgu, genişletme ve stabilize, Özalp Kargalı, Şemsettin grup yolunda menfez, ham yol, genişletme stabilize ve reglaj, Gürpınar Yatağan, Sütlüce ve Taşlıyazı- Bükeç grup yolunda onarım, genişletme ve dolgu, Çaldıran Şehirpazar, Yaykılıç, Koçköprü ve Aşağı Akçagedik mahallelerinde koruge boru, sanat yapıları, reglaj, Bahçesaray Ulubeyli ve Yaşlıkavak koruge boru, yeni yol açma, Çatak Sırmalı, Hecıosman ve Dokuzdam Mahallesi Armağan mezrasında stabilize, genişletme, koruge boru, sulama kanalı temizleme ve menfez, Gevaş Barışık, İnköy, Töreli, Kuşluk ile Daldere Doruklu mezrasında kutu baks, güzergâh değiştirme ve reglaj çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca merkez ilçelerden Tuşba Dilimli ve Yeşilsu mahallerinde yol genişletme, dolgu ve genişletme, Edremit ilçesi Erenkent Yolu, Elmalık Mahallesi bağlantı yolu ve Doğanlar’da menfez, yarma, genişletme, İpekyolu ilçesi Köşebaşı Mahallesi’nde kutu baks çalışmaları sürüyor.
Vatandaşların özellikle kış aylarında sıkıntı yaşamaması için yürütülen çalışmaların sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi.İHA

Yorumlar (2)
Yeniçağ5446 7 saat önce
Van çevre yolunda bile bu kadar çalışma yok
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ali 4 saat önce
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı gerçekten Vanada arazi ve yayla yollarında çığır açtı. Tebrikler
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