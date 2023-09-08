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Wanhaber / Haber Merkezi

Kırsal ilçelerdeki mahalle yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki asfalt ve yol çalışmalarınna devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca grup mahalle yollarında başlatılan çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Kent merkezine yaklaşık 80 kilometre, Özalp İlçesine ise 34 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık Mahalle yolu da yapılan çalışmalarla sıcak asfalta kavuşuyor.

Daha önce asfaltlanan Emek Mahallesi yolunun devamı niteliğindeki 8 kilometrelik yol, ayrıca Gürpınar ilçesine de bağlantı sağlıyor. Yaklaşık olarak 7 kilometrelik kısmı tamamlanan grup yolundaki çalışmaların hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.

Yapılan çalışmalarla yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüldüğünü belirten mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ekipler buradaki çalışmaların ardından Yumruklu, Aşağı Yorganlı, Yukarı Yorganlı ve Yavuzlar Grup Mahalle yolunda çalışmalarına başlayacak.