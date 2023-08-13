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Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Uzun süredir gündeminde bulunan Arjantinli yıldız Paredes konusunda Aslan'a kötü haber geldi.

RASHİCA'NIN PİYASA DEĞERİ 8,5 MİLYON EURO

Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Milot Rashica için kulübü Norwich City ile görüşmelerde sona geldi. Galatasaray'ın 27 yaşındaki deneyimli oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlandığı yazıldı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro.

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşayan Milot Rashica, 30 maçta forma giydi. 23 kez ilk 11'de başlayan Rashica, 5 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.

MOURİNHO PAREDES'İ İSTEDİ

Yaz transfer sezonu boyunca Galatasaray'la ismi sıkça anılan ve bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için Roma devreye girdi. İtalyan ekibinin Paredes ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. Galatasaray'ın orta saha için alternatiflerinden biri olan Paredes için devredeki Roma'nın görüşmeleri olumlu devam ediyor.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTI

Özellikle Sarı Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un kadrosunda mutlaka görmek istediği Parades için Galatasaray'ın PSG ile bonservis konusunda anlaşma sağladığı basına yansımıştı.

MATİC'İN YERİNE PAREDES!

İtalyan medyasındaki haberlere göre; Roma ile Leandro Paredes arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Paredes'in Roma'da Nemanja Matic'in yerine geçmesi planlanıyor. Son olarak Tete'yi açıklayan Galatasaray'ın Paredes için temaslarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

PSG KESİN OLARAK GÖZDEN ÇIKARDI

PSG ile sözleşmesi devam etmesine rağmen Fransız kulübü Leando Paredes'i yeni sezon planlamasına dahil etmedi. Galatasaray'ın teklifi ile karşı karşıya kalan Arjantinli yıldız Avrupa'nın büyük liglerinin büyük takımlarından teklif bekledi. Roma'dan gelen teklife de Arjantinli ön liberonun sıcak baktığı ifade ediliyor. superhaber