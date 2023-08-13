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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (VANTSO) ziyaret etti. Burada Yönetim Kurulu, Meclis ve Oda Organ Üyeleri ile toplantıya katılan Kayatürk, önemli mesajlar verdi.

AVCI: LOBİ GİRİŞİMLERİMİZE DESTEK İSTİYORUZ

Düzenlenen programda konuşan VANTSO Meclis Başkanı Turan Avcı, “Malumunuz olduğu üzere, sosyal ve iktisadi performansı oldukça sıkıntılı olan kentimiz, siz politikacıların gayretleri ile içinde bulunduğu bu durumdan kurtulabilecek ve kalkınma yolunda ilerleyebilecektir. 1 milyon 150 bin nüfusa yakın bir kentin, tarihi, ekonomik, siyasi tecrübeleri olan, önemli potansiyellere sahip Van ilinin kalkınması için sizlerin Odamızla müşterek çalışmalarda bulunması ve siyaset-ekonomi denkleminde lobi girişimlerimize destek sunmasını bekliyoruz” dedi.

TAKVA: MEVCUT DURUMU ANALİZ ETMEK İSTEDİK

Daha sonra konuşan VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Milletvekili Kayatürk’ün ziyaretini fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Takva; “Bu kapsamda 28. Dönem parlamento çalışmaları öncesinde, şehrimizin bir panoramasını çizmek ve mevcut durumunu analiz etmek istedik. Odamız hizmet standardı bakımından Türkiye'nin en başarılı Ticaret ve Sanayi Odalarından bir tanesidir. Van TSO, her zaman şehrin kalkınması ve genel sorunların çözümünü noktasında inisiyatif alan, risk alan ve sorumluluk alan bir meslek odasıdır. Yapacağımız sunum ile kentin nasıl bir durumda olduğunu sayın vekilimize aktaracağız. Vekilimizin temsil ettiği iktidar kadroları ve karar alıcılarının kent ile ilgili düşünce dünyasını ne derecede etkileyebileceğine ilişkin bir perspektif ortaya koymasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Takva’nın konuşmasının ardından Van’ın sosyo-ekonomik durumu ve kalkınmasına yönelik talepleri ile Oda’nın geleceğe yönelik projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

HEDEFLER VE TALEPLER

Gerçekleştirilen sunumda Van’ın kalkınmasına yönelik hedefler ve talepler şu şekilde sıralandı;

* Sektörlerin kümelenmesi,

* Girişimci sayısının artırılması,

* Mükellef sayısının artırılması,

* Yıllık 1 milyon turist ağırlanması,

* 6 Milyon küçükbaş hayvan varlığı,

* İthalat-ihracat rakamlarının artırılması,

* Çevre yolunun tamamlanması,

* Van-Şırnak Karayolunun tamamlanması,

* Alternatif cadde ve sokaklar yapılması,

* Hafif raylı taşımacılık,

* Yeni ve modern otogar yapılması,

* İran bankalarının ilimizde şube açması,

* İran konsolosluğunun ilimizde hizmet vermesi,

* Eximbank'ın İlimizde açılması,

* Türkiye-İran ortak OSB kurulması,

* Lojistik köy yapılması,

* Ulusal ve uluslararası tanıtımlara önem verilmesi,

* Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması.

KAYATÜRK: İLİMİZİ TÜM AKTÖRLERİYLE KALKINDIRABİLİRİZ

Sunumun ardından AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, konuşma yaptı.

Kayatürk; “Bir birimizi yok ederek değil, büyüterek şehrimizi daha ileriye taşıyabiliriz. Ülkemiz için çok önemli bir şehir olan İlimizi; siyasetçisiyle, bürokratlarıyla, meslek odalarıyla, STK'larıyla ve tüm aktörleriyle kalkındırabiliriz” dedi.

Milletvekili Kayatürk, “Van ne yazık ki 70 yıl boyunca devlet tarafından göz ardı edildi. Ama buna rağmen sürekli olarak kendi çabasıyla büyüdü. Son 20 yılda ise turizm alanı başta olmak üzere tüm alanlarda önemli adımların da atılmasıyla büyümesini sürdürdü. Eksiklikler yok mu? Elbette var. Yapmamız gereken daha çok iş var. Bunun için de kentin en önemli meslek odalarından bir tanesi olan ve yaptığı çalışmalar ile kendini kanıtlayan Van TSO ile birlikte çalışacak ve şehrimiz için adımlar atacağız. Bugünkü birliktelik için hepinize teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de kentimiz için bir araya gelmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı; soru-cevap bölümü ile sona erdi.