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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl'de gerçekleşen narkotik operasyonunda terör örgütünün 36,4 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

JANDARMADAN TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE!

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, #Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan “Şehit Jandarma Ütğm. Uğur TUNABOYLU” NARKOTERÖR OPERASYONU sonucunda:

73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 14.654.192 kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.'' superhaber