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Yüksek aidat artışları karşısında hükümet yeni düzenleme için harekete geçti. Söz konusu düzenleme ile aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülürken, toplanan aidat ve harcamalar denetlenecek. Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı,, Meclis 1 Ekim'de açıldığında gündeme gelecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik üzerinde çalışıyor.

AİDATLARA SINIRLAMA GÜNDEMDE

Bu çerçevede aidatlara sınırlama getirilebilecek; site yönetimleri mercek altına alınacak.

Mevcut durumda aidat artışı için oy çokluğuyla karar alınması yeterli oluyor. Apartmanda tadilat ve tamirat işlemleri için ise 4'te 3 oy çokluğuyla karar alınıyor.

Aidatların artırılması için de nitelikli çoğunlukla karar alınması söz konusu olabilecek.

SİTE YÖNETİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Hayata geçirilmesi planlanan bir diğer düzenleme site yönetimlerine ilişkin...

Buna göre;

-Herkes site yönetemeyecek.

-Sertifika almış tesis yönetim şirketleri, site yönetimlerine talip olabilecek.

-Bu kapsamdaki şirketlere mesleki standart getirilecek.

-Sektörün meslek tanımı yapılacak.

TOPLANAN AİDAT VE HARCAMALAR DENETLENECEK

Şirketlerin denetimini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağımsız denetçiler ile yapacak.

Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve fahiş aidat artışları yapılamayacak. Mynet